A quasi sette mesi di distanza dall'esplosione, avvenuta in rue de Trevise a Parigi, in cui rimase gravemente ferita alla gamba sinistra e ad una mano, la 25enne Angela Grignano è tornata a ballare nella sua Trapani. La giovane, dopo un difficile periodo costellato da diversi interventi chirurgici per la ricostruzione dell'osso della gamba, è tornata a muovere i primi passi in pista insieme al maestro Giovanni Floria.