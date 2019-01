La dinamica dell'esplosione - L'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di mattina in un edificio del quartiere turistico dei Grands Boulevards, vicino al museo Grevin, in cui era in corso un intervento dei pompieri per una fuga di gas. Lo scoppio si è verificato "quando delle persone erano per strada e i pompieri all'interno" dell'edificio, ha spiegato il ministro dell'Interno francese Cristophe Castaner, che si è recato sul posto. Come lui vi si sono recati anche il premier Edouard Philippe e la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo. Il tutto mentre dall'altra parte di Parigi i gilet gialli cominciavano a raccogliersi davanti al ministero dell'Economia e delle Finanze, nella zona est della città, per una nona giornata di mobilitazione nazionale. In fiamme il palazzo dove ha sede l'attività commerciale.



L'onda d'urto si è propagata per 100 metri - L'incendio è divampato nell'attività commerciale subito dopo la deflagrazione che ha mandato in frantumi i vetri degli edifici. La strada è ricoperta di vetri e macerie, finestre e vetrine di alcuni edifici e negozi sono state spazzate via e ci sono alcune auto ribaltate o completamente distrutte e carbonizzate a causa dell'esplosione. "L'onda d'urto si è propagata nella quattro strade adiacenti per circa 100 metri. Stiamo esaminando tutti i siti in caso di ulteriori vittime", ha aggiunto il comandante dei vigili del fuoco. Da parte sua, il procuratore di Parigi, Remy Heitz, giunto sul posto, ha dichiarato che l'esplosione ha avuto "causa accidentale, una fuga di gas".