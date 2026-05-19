Femminicidio Ilaria Sula, chiesto l'ergastolo per l'ex fidanzato

Il dibattimento è in corso nell'aula bunker del carcere di Rebibbia. Secondo l'accusa, l'ex fidanzato avrebbe colpito la giovane con tre fendenti al collo nell'appartamento di via Homs, nel quartiere Africano di Roma. Dopo il delitto, il corpo sarebbe stato nascosto in una valigia e abbandonato in un dirupo a Capranica Prenestina. Per i magistrati il quadro indiziario è "grave e consistente". Samson risponde di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dall'occultamento del cadavere.