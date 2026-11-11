Femminicidio di Ramona Rinaldi, il compagno Daniele Re confessa in aula: "Sono colpevole"

Confessione shock a Como nel corso del processo per la morte di Ramona Rinaldi, 39 anni, trovata impiccata nel bagno di casa a Veniano il 21 febbraio 2025. "Voglio dichiararmi colpevole e fare le mie scuse alla famiglia, ai parenti, a tutti", ha detto Daniele Re, 35 anni, compagno di Ramona, al termine dell'istruttoria dibattimentale spiazzando anche il difensore. Il pm ha chiesto un supplemento di perizia psichiatrica per l'uomo, già sottoposto per valutarne la capacità di intendere e di volere. La Corte d'Assise ha accolto l'istanza e rinviato il processo al 2 dicembre.