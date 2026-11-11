Femminicidio di Ramona Rinaldi, il compagno Daniele Re confessa in aula: "Sono colpevole"

Confessione shock a Como nel corso del processo per la morte di Ramona Rinaldi, 39 anni, trovata impiccata nel bagno di casa a Veniano il 21 febbraio 2025. "Voglio dichiararmi colpevole e fare le mie scuse alla famiglia, ai parenti, a tutti", ha detto Daniele Re, 35 anni, compagno di Ramona, al termine dell'istruttoria dibattimentale spiazzando anche il difensore. Il pm ha chiesto un supplemento di perizia psichiatrica per l'uomo, già sottoposto per valutarne la capacità di intendere e di volere. La Corte d'Assise ha accolto l'istanza e rinviato il processo al 2 dicembre.
La vicenda
All'alba del 21 febbraio 2025, Daniele Re aveva chiamato i soccorsi sostenendo di essersi svegliato attorno alle 5 del mattino e di non avere trovato la compagna, salvo poi scoprirne il cadavere nella cabina doccia di casa. I successivi sopralluoghi dei carabinieri avevano destato i primi sospetti. Non si capiva per esempio chi e perché avesse azionato la lavatrice installata in bagno, che conteneva, tra gli altri indumenti, anche la camicia da notte di Ramona.
Il sospetto fu subito quello che qualcuno avesse voluto liberarsi di un indizio. Non solo: i vicini di casa avevano rivelato di avere udito un forte tonfo nel cuore della notte, attorno alla una, un rumore che Re sostenne di non avere udito. Ulteriori indizi sull'orario della morte, tali da far supporre una ricostruzione diversa da quella fornita dal convivente, sarebbero emersi dall'esame autoptico. Il movente del femminicidio, secondo chi indaga, sarebbe da ricercarsi nel timore che la donna volesse lasciarlo.