Femminicidio Aurora Tila, la mamma: "Pena incongrua, non si è tenuto conto di tante cose"

Corbellini elenca ciò che, a suo avviso, non è stato adeguatamente considerato: dalla premeditazione, che a suo giudizio emerge chiaramente dagli atti, al comportamento del giovane subito dopo il delitto. "Prima ha negato, poi ha ammesso l'omicidio in modo impassibile", sottolinea. "E ieri, stranamente, in aula ha pianto". Un dettaglio che la donna vive come una contraddizione, e che alimenta la sua amarezza per non aver potuto testimoniare durante il processo.