Fedriga in ospedale per la varicella: "Non sono no vax, ma no alle imposizioni"

"Sto leggendo una serie di commenti su Twitter di fenomeni festeggianti perché sono stato ricoverato affermando che sarei un no vax. Questa setta di invasati che seguono Burioni non hanno nemmeno letto le mie interviste dove dico che sono a favore dei vaccini e per raggiungere il risultato è necessaria un'alleanza con le famiglie non l'imposizione - ha scritto Fedriga su Facebook - Hanno perfino detto che avrei preso la varicella dai miei figli, non sapendo nemmeno che i miei figli sono vaccinati, come ho dichiarato in più interviste".



"Ho sempre avuto una concezione di Stato liberale in cui non si impone con metodi coercitivi ai cittadini ma si condivide con loro un percorso che è fondamentale. Questo è esplicitato dal fatto che con il decreto Lorenzin i bambini fino a 6 anni non potevano accedere al percorso formativo, dai sei anni in poi potevano farlo, si creava una differenziazione senza senso, oltretutto non risolvendo il problema dei bambini immunodepressi che venivano tutelati fino ai 6 anni e poi non più. Credo che o si crea questa alleanza con le famiglie, si condivide e si fa una scelta insieme, altrimenti il problema non lo si affronta seriamente ma si fa semplicemente propaganda", aveva detto il governatore l’estate scorsa in merito al decreto Lorenzin.



La risposta di Burioni - "L'unico modo che abbiamo per evitare tragedie" collegate a malattie contro le quali esiste la possibilità di immunizzarsi "è vaccinarci tutti", ha poi scritto Burioni su Facebook. "Carissimo Presidente - ha esordito il virologo - prima di tutto mi permetta di augurarle una prontissima guarigione. Sono contento che lei abbia vaccinato i suoi figli. Lei, come molti adulti, non si è vaccinato: se si fosse vaccinato però in questo momento sarebbe in perfetta salute, visto che il vaccino ha un'efficacia tra l'88 e il 98%".



"I toni - ha aggiunto - sono spesso troppo accesi, però si ricordi che se il virus avesse contagiato non lei, in salute, ma un bambino trapiantato adesso probabilmente saremmo qui a piangerne la morte; se avesse contagiato una donna gravida saremmo davanti a un bambino malformato o a un aborto. L'unico modo che abbiamo per evitare queste tragedie - ribadisce - (perché sono tragedie) è vaccinarci tutti".



"Qualcuno, considerando questo - ha concluso - se la prende con troppa violenza con chi mette in pericolo senza motivo e in nome dell'ignoranza e dell'egoismo (perché di questo si tratta, non di libera scelta) la vita degli altri rifiutando i vaccini. Però non si può mettere sullo stesso piano chi eccede nel gridare contro chi guida ubriaco e chi grida guidando ubriaco. In bocca al lupo".