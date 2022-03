Favignana, nonno fa retromarcia e uccide il nipotino di due anni

Il nonno, 75enne, si trovava a casa del figlio: quando è andato via ha effettuato una manovra in retromarcia e non si è accorto della presenza del nipotino d i due anni e lo ha investito. Il piccolo era nel cortile della sua abitazione: è stato subito soccorso e condotto dai familiari presso il presidio ospedaliero dell’isola, ma non c'è stato nulla da fare .

Nonostante le prime cure dei medici il piccolo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Si stava disponendo il trasferimento a Trapani per essere portato in ospedale ma non c'è stato il tempo: era arrivato in condizioni disperate. La Procura di Trapani ha avviato una inchiesta, ma ha deciso di non sottoporre il corpicino del bambino ad autopsia, disponendo la restituzione ai genitori. L'intera isola di Favignana è sotto shock,