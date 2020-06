Fase 3, scatta il primo vero weekend post-lockdown: esodo verso il mare

Fuga dalle città nel primo vero weekend post-lockdown. La voglia di mare è stata inarrestabile e chi ha potuto si è messo in macchina per raggiungere le spiagge nostrane. Dal primo pomeriggio di venerdì è infatti iniziato il caos sulle autostrade, in particolare in direzione Genova verso le spiagge liguri e in direzione Bologna verso le spiagge della Romagna. Per gli italiani è un primo assaggio di vacanze.