Fase 2, verso un'ordinanza per riaprire i negozi di bici

Per alleggerire i flussi sui mezzi pubblici con le riaperture previste dal 4 maggio è in arrivo un'ordinanza del ministero per lo Sviluppo economico per riaprire i negozi di bici e altri messi di mobilità alternativa. Non si tratterebbe però di riaprire i negozi di articoli sportivi, ma solo di riattivare la vendita di monopattini, biciclette, bici con la pedalata assistita e segway. Sarebbe poi in arrivo anche un incentivo economico.