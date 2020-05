Fase 2, Sileri: fidarsi degli italiani, abolire l'autocertificazione

"Non so se è stato un errore l'autocertificazione. Io forse non l'avrei messa, ma capisco la logica. C'è sempre qualche furbo. Ma se guardiamo questi due mesi, il 95% degli italiani ha rispettato le regole. Non serve mettere un cartello sui ponti del Tevere: non buttatevi di sotto altrimenti morite. Lo sappiamo. Almeno dal 18 maggio io abolirei l'autocertificazione". Lo afferma al Corriere della sera, il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui