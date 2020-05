Fase 2, Sala: a Milano situazione ampiamente sotto controllo

"La situazione stamattina è ampiamente sotto controllo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando le prime ore della ripartenza in città per quanto riguarda il trasporto pubblico nel video sui social girato dalla sala della centrale operativa Atm. "La preoccupazione per la ripartenza c'era e il servizio è stato buono ma soprattutto i milanesi si sono comportati in maniera molto diligente", ha aggiunto Sala.