Fase 2, riaperture confini a rischio per Lombardia e Piemonte

E' sul 3 giugno il vero nodo tra governo e Regioni in merito alle riaperture dei confini . E' in questa data, infatti, che dovrebbero essere autorizzati gli spostamenti tra le diverse regioni. Ma non tutte potrebbero avere il via libera: Lombardia , Piemonte e forse anche l'Emilia-Romagna potrebbero decidere di far slittare la riapertura di una o due settimane. Il motivo è dovuto all'alto numero di contagi presenti soprattutto nel Nord-Ovest.

I dati fondamentali per stabilire se potranno essere autorizzati o meno gli spostamenti, secondo il Corriere della Sera, arriveranno il 29 maggio, ma non sarà quello il giorno della decisione. Gli esperti si prenderanno infatti almeno altre 24-36 ore per vedere l'andamento della curva e solo allora si riunirà il governo: è probabile che la decisione arrivi tra l'1 e il 2 giugno.

Via alla Fase 2, pochi passeggeri e file ordinate in stazione Centrale a Milano Ansa 1 di 36 Ansa 2 di 36 Ansa 3 di 36 Ansa 36 di 36 Ansa 36 di 36 Ansa 36 di 36 Ansa 36 di 36 Ansa 36 di 36 Ansa 36 di 36 Ansa 10 di 36 Ansa 11 di 36 Ansa 12 di 36 Ansa 13 di 36 Ansa 14 di 36 Ansa 15 di 36 Ansa 16 di 36 Ansa 17 di 36 Ansa 18 di 36 Ansa 19 di 36 Ansa 20 di 36 Ansa 21 di 36 Ansa 22 di 36 Ansa 23 di 36 Ansa 24 di 36 Ansa 25 di 36 Ansa 26 di 36 Ansa 27 di 36 Ansa 28 di 36 Ansa 29 di 36 Ansa 30 di 36 Ansa 31 di 36 Ansa 32 di 36 Ansa 33 di 36 Ansa 34 di 36 Ansa 35 di 36 Ansa 36 di 36 leggi dopo slideshow ingrandisci Pochi passeggeri e situazione sotto controllo in stazione Centrale a Milano nelle prime ore della Fase 2. Una coda di un centinaio di persone si è creata intorno alle 7 per passare i controlli prima di accedere al treno. Si è trattato di una fila ordinata e distanziata dovuta all'attenzione degli addetti alla verifica delle motivazioni dei passeggeri e al controllo della temperatura. Il treno per Napoli è partito con soli 4 minuti di ritardo e senza che si registrasse alcun problema.

Molti diversi governatori del Sud, infatti, temono l'arrivo di persone dalle zone più colpite dal coronavirus. Sotto osservazione, dunque, sempre il Nord-Ovest e alla fine non è affatto escluso che si possa seguire la linea dei due binari: uno per la Lombardia (e per altre regioni a rischio), uno per il resto d'Italia. "La curva continua a piegarsi dal lato giusto, ma serve cautela", ripete il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Anche il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, nei giorni scorsi ha ricordato che "probabilmente sarà consentito lo spostamento dal 3 giugno" monitorando e classificando le regioni in base al rischio: basso, medio o alto rischio. "Se una regione è ad alto rischio di sicuro non potrà ricevere ingressi dalle altre".