Fase 2, Mit: dal 20 maggio ripartono le autoscuole

Dal 20 maggio riparte l'attività di formazione, sia teorica sia pratica, da parte delle autoscuole per i candidati alle patenti di guida delle categorie A e B, nel rispetto delle norme di comportamento previste dalle linee guida fissate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per gli esami di guida, dopo ogni prova si procederà al ricambio dell'aria dell'autoveicolo per almeno 5 minuti.