Fase 2, Mit: aeroporti operativi, limiti su Sardegna fino al 12 giugno

Aeroporti operativi, limiti invece ai servizi, anche marittimi, svolti in continuità territoriale in servizio pubblico per la Sardegna fino al 12 giugno, e nessuna limitazione da e per la Sicilia. Sono le nuove disposizioni per il trasporto aereo e marittimo del decreto firmato dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli. Confermate, infine, le misure restrittive per le navi da crociera con bandiera estera.