Fase 2, mascherina al cinema e ai concerti: niente pop corn e bibite

Distanziamento anche tra gli artisti, misurazione della febbre a maestranze e pubblico, con divieto di partecipazione per chi ha più di 37,5 gradi di febbre; uso obbligatorio della mascherina e niente vendita di cibo, quindi stop a pop corn e bibite. Sono alcune delle disposizioni previste dal 15 giugno per la riapertura di cinema, teatri, nonché per spettacoli e concerti. Le regole sono fissate in uno degli allegati al Dpcm firmato dal premier Conte. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui