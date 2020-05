Fase 2, la Lega sospende l'occupazione del Parlamento | "Ma pronti a riprendere la protesta"

La Lega ha sospeso l'occupazione di Camera e Senato dopo aver preso atto, dicono fonti del Carroccio, di "timidi segnali del governo sulla Fase 2", Gli esponenti leghisti hanno apprezzato le ultime mosse sulla scarcerazione dei boss mafiosi e sull'apertura sugli asili nido, fino alle scuse di Conte per i ritardi nei pagamenti. Matteo Salvini ha precisato che la decisione è stata presa anche per rispetto per i lavoratori parlamentari".