Fase 2, Gabrielli ai questori: "Garantire il divieto di assembramenti"

"Massimo impegno" nel controllo del territorio per contrastare mafie, criminalità diffusa e assicurare allo stesso tempo "il rispetto del divieto di assembramento". Lo ha scritto il capo della Polizia Franco Gabrielli in una circolare inviata ai questori di tutta Italia. Spetterà poi ai tavoli tecnici delle singole questure "individuare e impartire" le disposizioni necessarie al personale per l'intensificazione dei controlli nella Fase 2.