Fase 2, flash mob di protesta degli stabilimenti balneari in Versilia: aperti per un'ora

Le associazioni del balneari della Versilia hanno organizzato un flash mob per protestare contro la mancata possibilità di ricominciare a lavorare con la fase 2 dell'emergenza coronavirus e per sensibilizzare le amministrazioni sul problema ancora non risolto per i bagni e le attività ricettive: il 4 maggio, alle 10.30, gli stabilimenti balneari hanno aperto per un'ora. A presidiare le spiagge un solo rappresentante per ogni stabilimento della zona.