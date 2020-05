Fase 2, da Ostia e Mondello esplode la voglia di mare nel primo weekend post lockdown

E' il primo weekend dopo la fine del lockdown e i palermitani non hanno resistito al richiamo della spiaggia di Mondello. Non è stata un'invasione come in un qualsiasi sabato da preludio estivo, certo, ma le distanze di sicurezza così come i dispositivi di protezione hanno lasciato il posto alla smania di tintarella senza filtri. Controlli sul litorale romano. Movida "regolare" nelle grandi città.