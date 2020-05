Fase 2, da lunedì 18 maggio chiamate per il test sierologico 

Partiranno da lunedì 18 maggio le chiamate da parte di volontari e operatori della Croce Rossa per selezionare il campione di 150mila cittadini per i test dell'indagine sierologica sul coronavirus. In totale verranno effettuate circa 190mila chiamate per arrivare a garantire il numero fissato. Saranno impegnati 550 volontari e ci sarà una struttura nazionale di supporto. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui