Coronavirus: calano ancora i malati, mai così poche vittime dal 9 marzo

Sono 83.324 i malati di coronavirus in Italia, in calo rispetto di 1.518 rispetto a sabato. Lo riferisce la Protezione civile, sottolineando che sono salite a 30.560 le vittime, con un incremento di 165 in un giorno: si tratta del dato più basso registrato dal 9 marzo. I casi totali arrivano a quota sono 219.070, con un incremento minimo di 802 rispetto a sabato. I guariti sono invece 105.186, per un aumento di 2.155 unità in 24 ore.

