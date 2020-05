Fase 2, Boccia: dal 18 ampie riaperture, ma con differenze tra Regioni

"Dal 18 maggio ci sarà una nuova fase, con ampie riaperture, che porterà a una differenziazione territoriale". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, parlando delle prossime tappe dell'emergenza coronavirus. "Noi stiamo lavorando per far riaprire gran parte delle attività economiche, ma - ha sttolineato - non possiamo far ripartire senza protocolli di sicurezza". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui