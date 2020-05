Fase 2, app Immuni potrebbe essere sperimentata in 6 Regioni

L'app Immuni potrebbe essere sperimentata non in tre Regioni, come inizialmente previsto ma in sei. Si allargherebbe dunque il numero dei territori coinvolti nel test dell'applicazione per il tracciamento dei contagi da coronavirus. Il rilascio dell'app dovrebbe avvenire a inizio giugno ma resta da chiarire se, fin dall'avvio della sperimentazione, sarà accessibile a tutti su base nazionale.