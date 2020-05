Fase 2, a casa l'ultima paziente dell'ospedale da campo di Bergamo

E' stata dimessa sabato Carla Spelgatti, 71 anni, ultima ricoverata nell'ospedale da campo allestito dagli Alpini nella fiera di Bergamo per l'epidemia di coronavirus e gestito da Emergency. La struttura, che poteva ricoverare 142 pazienti e ne ha avuti al massimo una cinquantina alla volta, non sarà smantellata ma riconvertita e usata come grande ambulatorio di follow up per i malati di Covid-19. Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui