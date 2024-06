Fascicolo sanitario, entro dicembre 2024 prenotazione visite e pagamento ticket

Entro dicembre 2024 il Fascicolo sanitario elettronico potrà essere utilizzato per pagare il ticket, prenotare visite, scegliere il medico. Sarà possibile usare lo strumento per diverse operazioni e in particolare "saranno disponibili quattro funzioni - spiega il segretario alla Presidenza del Consiglio per l'Innovazione, Alessio Butti -: la possibilità di pagare i ticket sanitari, la prenotazione di visite ed esami, la scelta o revoca del medico e la consultazione dei referti, cioè esami e diagnostica per immagini". Butti lo ha detto presentando il nuovo logo del Fse 2.0.