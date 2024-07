Fasano, morta dopo caduta in ascensore: c'è un indagato

A quanto si è appreso gli accertamenti tecnici riguarderanno innanzitutto l'ascensore per verificare le cause del malfunzionamento e il possesso delle autorizzazioni e poi il telefonino della ragazza. Secondo la Gazzetta del Mezzogiorno, in vista dell'autopsia, come atto dovuto è stato notificato un avviso di garanzia all'amministratore della palazzina.