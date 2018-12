Fanno sparire cinque camion di Nutella: presa la banda

L'operazione, dal nome "Nocciole amare", ha visto coinvolti la Ferrero e la società Fazenda srl. La multinazionale dolciaria è stata vittima di una truffa dal valore di 500mila euro. Le persone coinvolte sono ora indagate per associazione per delinquere finalizzata alla truffa e per concorso in truffa aggravata. Si tratta di una donna di 34 anni di Napoli, per lei è scattato l'obbligo di dimora, e di tre uomini, la cui età va dai 33 ai 47 anni, finiti ai domiciliari.



La vicenda risale al 2016. La società "truffatrice", fondata a Savona, ma con sede a Bologna, ha finto di avere in bilancio in attivo da tre milioni di euro e ha fatto un primo ordine dal valore di 100mila euro regolarmente pagato. Mentre il secondo ordine, quello appunto da 500mila euro, è stato pagato con assegni che si sono rivelati scoperti. Ferrero lo ha scoperto in un secondo momento e dopo una serie di telefonate senza risposta, ha sporto denuncia ai carabinieri. La banda ora è stata presa, ma la merce non è stata rintracciata, che i quattro ladri l'abbiano mangiata?