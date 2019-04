Famiglie sul lastrico che non sono più in grado di pagare il mutuo e dunque costrette a rinunciare alla propria casa. Sono gli effetti della crisi, che vedono sempre più immobili all'asta.



L'inviato di "Stasera Italia" Davide D'Aloiso ha chiesto informazioni a Mirko Frigerio, amministratore delegato presso Astasy, che spiega: "Su 31 milioni di abitazioni in Italia oltre 245 mila sono finite all'asta: vuol dire una casa ogni 75".



E prosegue: "La crisi ha avvicinato tutte quelle famiglie che avevano difficoltà a fare un mutuo da 100 mila euro facendogli comprare un immobile a 50/60 mila".