Coppia toscana bloccata in India, fine dell'odissea: sono rientrati in Italia

Sono atterrati all'aeroporto di Pisa, insieme con la loro bimba di due anni: da Campi Bisenzio (Firenze) erano andati in India per adottarla, poi l'emergenza Covid è esplosa e li ha bloccati lì per venti giorni. E' servita una grande mobilitazione per riportarli a casa, ma alla fine il risultato è arrivato: Simonetta Filippi , positiva al virus, è stata trasferita in ambulanza all'ospedale di Careggi, a Firenze, mentre la figlia dovrà osservare la quarantena domiciliare con il padre adottivo, Enzo Galli.

Il volo sanitario è atterrato a Pisa dopo le 22 di sabato, la donna ha viaggiato in una area del velivolo in bio-contenimento, mentre il marito e la bambina in una zona separata, in sicurezza: bloccati in India dal 19 aprile, sono stati amici e parenti ad organizzare il rientro.

"Abbiamo agito d'istinto per fare presto - racconta uno di loro - e ci siamo sostituiti alle istituzioni per riportarli a casa. Avremmo preferito che qualcuno si muovesse prima, ma adesso l'importante è che siano arrivati. Ora penseremo a organizzare la festa di benvenuto alla bambina".

In tanti hanno raccolto i soldi necessari per affrontare le spese del volo sanitario costato 137.000 euro. In pochi giorni si è messa in moto una vera gara di solidarietà che ha superato quota oltre 100 donazioni".



Ad attendere l'aereo sulla pista c'era l'assessore regionale alla protezione civile Monia Monni. All'esterno dell'aerostazione invece il sindaco di Campi Tiberio Fossi era insieme agli amici della coppia e all'avvocato della famiglia, Elena Rondelli, che ha esultato: "Sono felicissima - ha detto - Abbiamo raggiunto il risultato, ora Simonetta deve sconfiggere questo virus".