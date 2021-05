Coppia bloccata dal Covid in India, legale: "Sabato rientrano in Italia, Simonetta verrà ricoverata a Firenze"

Tgcom24

Atterrerà sabato, all'aeroporto di Pisa alle ore 20.45 il volo sanitario organizzato per riportare in Italia la coppia di Campi Bisenzio (Firenze) bloccata da oltre una settimana a New Delhi insieme alla bambina adottata in India perché la donna, Simonetta Filippini, è risultata positiva al tampone di controllo per rientrare in Italia. L'ha reso noto l'avvocato Elena Rondelli, che assiste da Prato la famiglia.