Famiglia nel bosco, Simone Pillon: "Chiederò che i bambini facciano il Natale a casa"
A "Dentro la Notizia" l'avvocato della famiglia: "Portare via i bambini ai loro genitori ha un impatto drammatico per tutta la loro esistenza"
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In collegamento con "Dentro la Notizia" Simone Pillon, legale della famiglia nel bosco Birmingham - Trevallion, commenta a un anno dell'allontanamento dei bambini dai loro genitori la possibilità di un ricongiungimento per Natale. "Portare via i bambini ai loro genitori ha un impatto drammatico per tutta la loro esistenza. Ci sono degli strumenti intermedi che purtroppo a livello sistemico vengono ignorati dai nostri tribunali", dice il legale.
"In Italia ci sono 30mila bambini nelle case famiglia, che costano allo Stato due miliardi all'anno", prosegue indignato l'avvocato. E aggiunge: "Vi voglio dare una notizia in anteprima, se non dovesse arrivare una decisione entro Natale, qualche giorno prima delle festività chiederò al tribunale per i minorenni che, impregiudicata ogni decisione nel merito, sia concesso a questi bambini di farsi almeno una settimana o dieci giorni a casa con la mamma e il papà. Mi sembrerebbe, dopo un anno, un regalo dovuto", conclude Simone Pillon.