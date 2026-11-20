"In Italia ci sono 30mila bambini nelle case famiglia, che costano allo Stato due miliardi all'anno", prosegue indignato l'avvocato. E aggiunge: "Vi voglio dare una notizia in anteprima, se non dovesse arrivare una decisione entro Natale, qualche giorno prima delle festività chiederò al tribunale per i minorenni che, impregiudicata ogni decisione nel merito, sia concesso a questi bambini di farsi almeno una settimana o dieci giorni a casa con la mamma e il papà. Mi sembrerebbe, dopo un anno, un regalo dovuto", conclude Simone Pillon.