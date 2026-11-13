Famiglia nel bosco, Pillon: "Rigettato il ricorso, i bimbi non tornano a casa"

"Come purtroppo prevedibile viste le precedenti conferme, la Corte di Appello dell'Aquila ha deciso di rigettare il reclamo della famiglia Birmingham Trevallion". Lo annuncia l'avvocato Simone Pillon in una nota. "La Corte abruzzese ha così deciso di confermare la validità della Consulente tecnica e di convalidare l'ordinanza del Tribunale minorile anche nella parte in cui aveva ignorato le allegazioni relative ai rischi per la salute dei bambini dovuti alla permanenza in casa famiglia", aggiunge il legale annunciando ricorso in Cassazione.