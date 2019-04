Falsi crediti d'imposta, sei arresti: 117 indagati in tutta Italia

Sono 117 gli indagati in tutta Italia nell'ambito di un'operazione della guardia di finanza di Gela che ha portato all'arresto di sei persone, accusate di associazione per delinquere finalizzata all'indebita compensazione di crediti di imposta. Risiedono prevalentemente nel Nord Italia i soggetti che, secondo l'accusa, hanno beneficiato del "sistema". Nei loro confronti è stato disposto un sequestro preventivo di beni per 22 milioni di euro.