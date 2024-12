Falsi certificati per l'invalidità: arrestati 4 medici e un imprenditore a Roma

Quattro medici di ospedali pubblici di Roma e il titolare di un centro servizi di Albano Laziale sono stati arrestati dai carabinieri e posti ai domiciliari per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e falsità ideologica in atto pubblico. Secondo l'accusa i medici rilasciavano, dietro pagamento in contanti di cifre tra i 150 e i 200 euro, certificati per ottenere l'assegno di invalidità o l'indennità di accompagno senza però effettuare la visita medica per accertare le patologie. Il centro servizi, invece, era il punto d'incontro tra domanda e offerta dei certificati.