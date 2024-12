Faenza, morta a 114 anni la donna più anziana d'Italia

"Per il funerale (che si terrà sabato 28 dicembre alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Francesco a Faenza, ndr) i parenti si riuniranno da tante parti del mondo e il pensiero corre ai racconti di un tempo, quando per i viaggi di famiglia che i nonni amavano fare, nonostante le difficoltà di spostarsi con bambini piccoli, la partenza era così: Pietro in macchina con alcuni dei figli e Claudia in treno con gli altri figli, per poi riunirsi alla meta, sempre tutti insieme. Ed è questo l'insegnamento che nonna Claudia ci lascia: rimanere sempre tutti uniti", hanno concluso i nipoti.