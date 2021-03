Fabrizio Corona dal carcere: "Mi manca la semplicità della vita, sono stanco"

"Mi manca vivere - scrive - mi manca la semplicità della vita. Sono dieci anni che vivo così e sono stanco. Molto stanco". L'ex re dei paparazzi da lunedì 22 marzo si trova in carcere a Monza dopo alcuni giorni passati nel reparto di Psichiatria dell'ospedale Niguarda di Milano dove era ricoverato per essersi ferito al braccio non appena saputo della revoca ai domiciliari.

Anche in carcere sta proseguendo lo sciopero della fame e da più giorni i suoi legali si appellano "all'umanità" perché le sue condizioni di salute fisica e mentale destano serie preoccupazioni.