Fabrizio Corona di nuovo nei guai: fermato al volante senza patente

Ancora guai giudiziari per Fabrizio Corona.

I carabinieri lo hanno fermato a Milano dopo che, in macchina, aveva fatto una manovra azzardata ad alta velocità in viale Forlanini. I militari dell'Arma hanno accertato che stava violando una serie di prescrizioni dell'affidamento in prova al quale è sottoposto. Dopo averlo multato per guida senza patente, verrà segnalato al Tribunale di Sorveglianza.