Expo 2030, Gualtieri presenta progetto Roma: "Sostenibilità e inclusività"

Il progetto di Roma Expo 2030 è stato presentato a Parigi, al Forum scientifico, dal sindaco della Capitale Roberto Gualtieri.

"Sarà un'Expo straordinaria, un momento per chiamare tutto il mondo a riflettere su come rendere le nostre città più sostenibili e inclusive", ha detto. Secondo Gualtieri per Roma ci sarà un "processo di trasformazione" per renderla "bella e aperta al servizio della comunità internazionale".