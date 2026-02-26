Ex Ilva, Tribunale Milano: "Sospendere attività dello stabilimento di Taranto per rischi sulla salute"

La richiesta riguarda fino a 4.450 lavoratori, di cui 3.803 nello stabilimento di Taranto, con decorrenza dal primo marzo e per dodici mesi, nell'ambito della gestione commissariale. "Noi siamo ancora fermi al punto in cui il confronto si è interrotto e attendiamo una convocazione da Palazzo Chigi", prosegue D'Aló. "Per questo Fim, Fiom e Uilm - aggiunge - hanno promosso per il 9 marzo un'autoconvocazione sotto Palazzo Chigi: è necessario riaprire un tavolo complessivo che chiarisca anche a che punto sia la trattativa e sciolga tutti i nodi della vertenza". "Non c'è più tempo da perdere: non basta discutere - conclude il dirigente sindacale - soltanto di ammortizzatori sociali. Se l'azienda non porterà elementi concreti per un vero confronto, non ci saranno margini. Il 9 marzo rappresenta per noi un passaggio imprescindibile per riprendere il negoziato dove si è fermato".