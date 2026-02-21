Ex Ilva, riavviato l'altoforno 2 dello stabilimento di Taranto
Era fermo da due anni e per mesi nello stabilimento è rimasto attivo solamente l'altoforno numero 4
Era fermo dal 20 gennaio 2024, ma ora l'altoforno 2 nello stabilimento ex Ilva di Taranto è tornato a funzionare. A renderlo noto è Adi, Acciaierie d'Italia, in un comunicato: "A conclusione delle operazioni propedeutiche iniziate il 10 febbraio 2026, l'Altoforno 2 è entrato in marcia". La società, in amministrazione straordinaria, ha aggiunto: "Il riavvio dell'impianto, che assicura il recupero di un asset produttivo strategico, si inserisce nelle azioni e nell'impegno dell'attività commissariale volti a garantire la continuità operativa e la salvaguardia del perimetro industriale e occupazionale nella fase in corso".
L'altoforno numero 2 era fermo da ben due anni e per mesi nello stabilimento di Taranto ha marciato solamente il numero 4. Inoltre, dal 7 maggio dello scorso anno, è sotto sequestro senza facoltà d'uso l'altoforno 1. Il provvedimento fu disposto dalla Procura di Taranto in seguito a un grave incendio causato dallo scoppio di una tubiera.