Ex Ilva, riavviato l'altoforno 2 dello stabilimento di Taranto

Era fermo dal 20 gennaio 2024, ma ora l'altoforno 2 nello stabilimento ex Ilva di Taranto è tornato a funzionare. A renderlo noto è Adi, Acciaierie d'Italia, in un comunicato: "A conclusione delle operazioni propedeutiche iniziate il 10 febbraio 2026, l'Altoforno 2 è entrato in marcia". La società, in amministrazione straordinaria, ha aggiunto: "Il riavvio dell'impianto, che assicura il recupero di un asset produttivo strategico, si inserisce nelle azioni e nell'impegno dell'attività commissariale volti a garantire la continuità operativa e la salvaguardia del perimetro industriale e occupazionale nella fase in corso".