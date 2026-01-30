Taranto, ex Ilva: via alla trattativa con Flacks Group

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha conferito mandato ai commissari di Ilva e di Adi in amministrazione straordinaria di dar corso alla negoziazione in vista della cessione del complesso siderurgico a Flacks Group, avendo riguardo al consolidamento di possibili partenariati industriali e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 47 della Legge 428/1990 in merito alle consultazioni sindacali.