Ex Ilva, i commissari chiedono risarcimenti di 7 miliardi a Mittal: "Disegno predatorio"

"Acciaierie d'Italia (precedentemente denominata ArcelorMittal Italia) nasce nel 2018 - ricostruisce il testo - come veicolo societario attraverso cui ArcelorMittal ha conseguito la gestione, sulla base del contratto di affitto (con obbligo condizionato di acquisto) dei rami d'azienda di Ilva, incluso lo stabilimento di Taranto. Il presupposto che ha consentito ad ArcelorMittal di conseguire la disponibilità del predetto ramo d'azienda è sempre stata la realizzazione di ingenti investimenti, volti in particolare ad assicurare il rilancio produttivo e l'integrazione industriale e commerciale del sito siderurgico di Ilva. Promesse queste che tuttavia sarebbero state disattese fin dall'origine".



"Questa situazione, oltre a presentare i connotati di condotte autonome di mala gestio ascrivibili agli amministratori, avrebbe anche rappresentato il fattore abilitante per il compimento di ulteriori illeciti, contribuendo peraltro a rendere particolarmente difficoltosa la rilevazione tempestiva dello stato di crisi della società e delle operazioni dannose per Acciaierie d'Italia", continua il documento.



"Ma non solo. La situazione di inadeguatezza organizzativa avrebbe anche agevolato la configurazione di una struttura di governance parallela all'interno di Acciaierie d'Italia composta dall'Amministratore Delegato e dai consulenti di sua fiducia, che avrebbe di fatto bypassato il consiglio di amministrazione, rispondendo direttamente ai vertici di ArcelorMittal. Questa scelta, già di per sé incompatibile con lo schema di affitto del ramo d'azienda (potenzialmente temporaneo), avrebbe compromesso irreversibilmente l'autonomia funzionale del ramo Ilva, rendendo Acciaierie d'Italia incapace di operare in continuità su base stand alone. Una decisione che, secondo gli esiti delle indagini compiute dai commissari, avrebbe determinato una condizione di insolvenza prospettica già al momento del deconsolidamento dal gruppo ArcelorMittal avvenuto nel 2021".