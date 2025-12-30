Logo Tgcom24
Economia
INVESTIMENTO FINO A 5 MILIARDI

Ex Ilva, Flacks: "Accordo con il governo, garantiamo il futuro"

L'annuncio sulla pagina Linkedin del fondo di investimento americano con sede a Miami

30 Dic 2025 - 18:30
© Da video

© Da video

"Il Gruppo Flacks ha raggiunto un accordo con il governo italiano per l'acquisizione dell'acciaieria Ilva, il più grande impianto siderurgico integrato d'Europa". È quanto si legge sulla pagina Linkedin del gruppo. "Questa acquisizione garantisce il futuro a lungo termine di una piattaforma industriale storica, sostiene circa 8.500 lavoratori qualificati e rafforza le catene di approvvigionamento europee fondamentali per i settori automobilistico, edile e delle infrastrutture. Stiamo investendo fino a 5 miliardi di euro per modernizzare le operazioni, compresi l'elettrificazione e l'ammodernamento dei forni, promuovendo la decarbonizzazione, l'efficienza e la crescita sostenibile".

L'annuncio

 "Il governo italiano rimarrà un partner strategico con una quota del 40%, mentre Flacks Group detiene un'opzione per acquisire un ulteriore 40% in futuro, riflettendo la nostra attenzione alla partnership industriale a lungo termine", si legge nel testo. "Questa transazione mette al primo posto le persone. Il nostro obiettivo è investire a lungo termine, modernizzare in modo responsabile e garantire un futuro duraturo a questo storico stabilimento siderurgico", dichiara il fondatore e presidente Michael Flacks. 

Trattativa chiusa entro 4 mesi I commissari straordinari dell'ex Ilva hanno iniziato, dunque, la trattativa esclusiva con il Gruppo Flacks per rilevare il gruppo siderurgico, come si apprende da fonti vicine al dossier, secondo le quali "inizia ora una fase di negoziato intenso unilaterale" a partire "dalla proposta del fondo statunitense che potrà subire modifiche, in particolare non è ancore stata definita la quota di partecipazione pubblica, che l'investitore propone del 40%". 

Il piano indicato dalla società vede 5 miliardi di euro di investimenti e l'occupazione di oltre 8mila lavoratori. Una volta conclusa la trattativa tra l'azienda e i commissari, la proposta di accordo definitiva sarà sottoposta al governo che deciderà se procedere. L'obiettivo indicato dal ministro delle Imprese Adolfo Urso è di concludere l'assegnazione delle acciaierie - se la trattativa avrà esito favorevole - entro il primo quadrimestre del 2026.

La reazione dei sindacati

 "Apprendiamo che i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria hanno deciso di proseguire il negoziato per l'acquisizione degli stabilimenti in esclusiva con il fondo di investimento americano Flacks Group. È inaccettabile che le trattative avvengano con fondi speculativi alle spalle dei lavoratori. Ora più che mai è necessaria la costituzione di una società a maggioranza pubblica al fine di garantire la continuità industriale per la decarbonizzazzione e l'occupazione". Lo dichiara in una nota Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom Cgil.

