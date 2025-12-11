Flacks Group ha depositato un'offerta vincolante per l'ex Ilva

Il fondatore ha ribadito che la valutazione dell'ex Ilva è stata condotta in modo approfondito, verificando tutti gli aspetti operativi e economici dell'impianto. Nella sua carriera, Flacks ha investito in realtà complesse come Kelly-Moore Paints, azienda statunitense con passività legate all'amianto, Corizon, operatore sanitario con precedenti sanzioni, e Pleuger Industries, produttore tedesco di pompe sommergibili. "Non compro aziende redditizie", ha spiegato. "Ho comprato edifici che erano spazzatura e li ho trasformati in oro. È l'unica cosa che ho sempre fatto." Dichiarazioni che rappresentano la linea d'intervento adottata dal gruppo nei contesti industriali da risanare.