Ex Ilva, la Procura di Taranto chiede gli arresti domiciliari per l'ex ad Morselli e altri due indagati

La Procura di Taranto ha chiesto gli arresti domiciliari per Lucia Morselli, ex presidente del consiglio di amministrazione di Acciaierie d'Italia, ex Ilva, per Alessandro Labile, già direttore dello stabilimento siderurgico, e per Francesco Astorri, responsabile Ispra della sezione per la valutazione e i controlli degli impianti di interesse strategico nazionale. Lo riporta il sito del Nuovo Quotidiano di Puglia, riferendo dell'inchiesta sul presunto inquinamento provocato dalle emissioni dello stabilimento tra il 2019 e il 2024. Nel complesso sono state chieste misure interdittive per dieci persone.