Irruzione improvvisa

Ex Ilva, i lavoratori occupano la Prefettura di Genova

L'idea dei manifestanti sarebbe quella di dormire all'interno dell'edificio del governo 

14 Ott 2026 - 16:21
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Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la Prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da tre giorni in città. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale.

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Genova, la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva

 Alcune decine di lavoratori si sono seduti nell'atrio della Prefettura cittadina, al secondo piano, battendo i caschi e urlando lo slogan "l'Ilva di Genova non si chiude". Da quanto si apprende l'idea dei manifestanti sarebbe quella di dormire all'interno dell'edificio del governo.

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