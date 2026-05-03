Evirato dalla moglie a Salerno, un legale: "Violenza inaudita, lo difenderò gratis"

Il 41enne sarebbe stato prima narcotizzato - l'uomo ha infatti raccontato agli inquirenti di aver avvertito una forte sonnolenza durante il pranzo - e poi evirato mentre dormiva. La vittima, nonostante la grave ferita, è riuscita a chiedere aiuto ai vicini che hanno allertato il 118. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della stazione di Angri che hanno avviato gli accertamenti. Le indagini hanno portato all'arresto in quasi flagranza della donna, accusata di tentato omicidio per le gravissime lesioni procurate.