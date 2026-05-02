I carabinieri di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, hanno arrestato una donna di 35 anni che ha evirato il marito, attualmente ricoverato in ospedale in condizioni serie. L'episodio si è verificato ad Angri, nel pomeriggio del Primo Maggio. La 35enne ha compiuto il gesto mentre l'uomo dormiva, probabilmente perché narcotizzato. Il movente sarebbe legato alla gelosia per la scoperta di un tradimento; ora la donna è accusata di tentato omicidio. Sull'episodio indagano i carabinieri.