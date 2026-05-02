Salerno, evira il marito mentre dorme: 35enne arrestata con l'accusa di tentato omicidio
Quarantunenne grave in ospedale. Il movente sarebbe legato alla gelosia
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I carabinieri di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, hanno arrestato una donna di 35 anni che ha evirato il marito, attualmente ricoverato in ospedale in condizioni serie. L'episodio si è verificato ad Angri, nel pomeriggio del Primo Maggio. La 35enne ha compiuto il gesto mentre l'uomo dormiva, probabilmente perché narcotizzato. Il movente sarebbe legato alla gelosia per la scoperta di un tradimento; ora la donna è accusata di tentato omicidio. Sull'episodio indagano i carabinieri.
Narcotizza ed evira il marito: l'accusa è di tentato omicidio
Protagonista della drammatica vicenda una coppia del Bangladesh. Sul caso indagano i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che, coordinati dal comandante Gianfranco Albanese, hanno effettuato una prima ricostruzione di quanto accaduto. Il sospetto è che l'uomo sia stato prima narcotizzato in quanto ha raccontato di aver avvertito una forte sonnolenza durante il pranzo.
Successivamente, mentre dormiva, è stato evirato dalla 35enne che gli ha provocato un taglio netto ai genitali. Il 41enne è riuscito a chiedere aiuto ai vicini che hanno allertato il 118. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della stazione di Angri che hanno avviato gli accertamenti. Le indagini, coordinate dal pm della Procura di Nocera Inferiore, Gianluca Caputo, hanno portato all'arresto in quasi flagranza della donna, accusata di tentato omicidio per le gravissime lesioni procurate.