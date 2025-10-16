Evacuato liceo a Pescara, scatta il protocollo per maxi-emergenze

Al liceo statale Marconi di Pescara è scattato il protocollo per le maxi-emergenze dopo che una sostanza si è sprigionata nella struttura. Lanciato l'allarme, l'istituto è stato subito evacuato. L'Asl del capoluogo adriatico ha allestito un presidio medico avanzato con tre medici del 118, tre infermieri, venti soccorritori e cinque ambulanze. Tante le persone che hanno avvertito malori. Una docente e quattro alunni sono stati portati in ospedale. Si tratterebbe di intossicazioni da ammoniaca, che presumibilmente si è sprigionata da un laboratorio per cause in corso di accertamento. Tra gli intossicati anche alcuni vigili del fuoco.