Eurostat: Italia penultima in Europa per percentuale di laureati

Italia fanalino di coda in Europa per quota di cittadini laureati, il 29% nel 2020 nella fascia di età compresa tra i 25 e i 34 anni. Il nostro Paese, secondo i dati di Eurostat, è ancora lontano dalla media europea e dall'obiettivo prefissato da Bruxelles: far salire al 45%, entro il 2030, la media dei giovani che ha completato l'istruzione universitaria. La percentuale di laureati italiani è superiore solo a quella della Romania (ferma al 25%).